Рациональный режим дня у дошкольников — основа ЗОЖ

Режим дня - особое распределение времени и чередование различных видов деятельности в течение дня. Он позволяет наладить работу всех органов и систем организма, облегчить процесс обучения, сделать процессы работы и восстановления организма наиболее эффективными. Медики называют режим дня основой для формирования здоровья с самых первых дней жизни.

Режим дня у дошкольников должен учитывать следующие факторы:

- полноценное удовлетворение потребностей организма ребенка (сон, питание, движение, общение и т.п.);

- вовлечение ребенка в трудовые процессы;

- формирование гигиенических навыков;

- эмоциональное благополучие и общение;

- учет индивидуальных особенностей ребенка.

В детском саду индивидуальный подход практически невозможен, и осуществляется, в основном, родителями. Им при этом следует придерживаться двух главных принципов: стабильности и гибкости, которые подразумевают постоянство с возможностью быстрого перестроения режима под меняющиеся потребности растущего организма.