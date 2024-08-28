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  4. Рациональный режим дня у дошкольников — основа ЗОЖ

Рациональный режим дня у дошкольников — основа ЗОЖ

17:17
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Рациональный режим дня у дошкольников — основа ЗОЖ

Режим дня - особое распределение времени и чередование различных видов деятельности в течение дня. Он позволяет наладить работу всех органов и систем организма, облегчить процесс обучения, сделать процессы работы и восстановления организма наиболее эффективными. Медики называют режим дня основой для формирования здоровья с самых первых дней жизни.

Режим дня у дошкольников должен учитывать следующие факторы:
- полноценное удовлетворение потребностей организма ребенка (сон, питание, движение, общение и т.п.);
- вовлечение ребенка в трудовые процессы;
- формирование гигиенических навыков;
- эмоциональное благополучие и общение;
- учет индивидуальных особенностей ребенка.
В детском саду индивидуальный подход практически невозможен, и осуществляется, в основном, родителями. Им при этом следует придерживаться двух главных принципов: стабильности и гибкости, которые подразумевают постоянство с возможностью быстрого перестроения режима под меняющиеся потребности растущего организма.

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