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  4. Тарифы снизить! Суд поддержал УФАС России в споре о тарифах в грузовом терминале аэропорта на Камчатке

Тарифы снизить! Суд поддержал УФАС России в споре о тарифах в грузовом терминале аэропорта на Камчатке

10:20
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Тарифы снизить! Суд поддержал УФАС России в споре о тарифах в грузовом терминале аэропорта на Камчатке

Акционерное общество МАПК(Е) установило и поддерживало монопольно высокие тарифы на услуги в грузовом терминале аэропорта, заявили в краевом УФАС России.

Проведя анализ экономической обоснованности цен было установлено, что стоимость тарифа не соответствовала уровню затрат организации. Антимонопольщики пришли к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов, полученных от высокого тарифа.

«Монопольно высокие тарифы на услуги в грузовом терминале аэропорта в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушают интересы потребителей», — заявили в службе.

Представители аэропорта пыталась обжаловать решение Камчатского УФАС России о снижении тарифов в судебном порядке, однако Арбитражный суд Камчатского края и Пятый арбитражный апелляционный суд поддержали позицию службы.

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