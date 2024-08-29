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  4. Председатель Закобрания на Камчатке Ирина Унтилова приняла участие в акции «Собери ребенка в школу»

Председатель Закобрания на Камчатке Ирина Унтилова приняла участие в акции «Собери ребенка в школу»

11:00
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Председатель Закобрания на Камчатке Ирина Унтилова приняла участие в акции «Собери ребенка в школу»

Ежегодно по всей стране «Единой Россией» проводится партийная акция «Собери ребенка в школу». Смысл проекта – в оказании адресной помощи детям из многодетных, малообеспеченных и других льготных категорий семей в подготовке к началу нового учебного года.

«От того, как ребёнок первый раз переступит порог школы, во многом определяется его дальнейшая школьная судьба. Желание учиться, желание получать знания, желание делиться этими знаниями. Поэтому мне очень хотелось встретиться сегодня с этими малышами. Может быть, передать частичку желания хорошо учиться, сказать им, что знания - это сегодня основа для их жизни. Мне очень понравились их глаза, их заинтересованность в учебе», – сказала спикер краевого парламента.

Ирина Унтилова вручила 13 подарков ребятам, проживающим в 8-м избирательном округе. Среди них большинство – первоклассники. Будущие школьники и те дети, которые продолжают учебу, были рады получить нужные и функциональные наборы необходимых для учебы принадлежностей. Также каждый из детей получил сладкий подарок.

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