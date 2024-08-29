Подача тепла началась в детские сады и школы в Пенжинском районе Камчатки

Общество «Южные электрические сети Камчатки» начинает отапливать образовательные учреждения Пенжинского района, сообщили в Камчатскэнерго.

«К началу учебного года школы, детские сады и учреждения дополнительного образования района начнут получать тепло. По обращению администраций детского сада в селе Манилы, школы в селе Таловка и детской школы искусств в селе Каменское отопление в зданиях не отключалось в течение всего летнего периода», – добавили в учреждении.

Как стало известно информагентству «Камчатка», основные работы по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода уже завершены.

По заявкам руководителей в зданиях образовательных, медицинских и других социальных учреждений выполнены гидравлические испытания внутренних инженерных сетей.

Потребители получают тепло, если в течение 5 дней температура наружного воздуха не превышает 8 градусов тепла. Как правило, в северной части Камчатского края это первая половина сентября.