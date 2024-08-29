Губернатор Камчатки лично проверит торговую базу на 8-м километре в Петропавловске

Глава Камчатского края Владимир Солодов получил от жителей Петропавловска-Камчатского несколько жалоб на санитарное состояние торговой базы на восьмом километре. Губернатор отметил, что согласен с негативной оценкой этой территории.

«Причина, по которой база находится в таком состоянии — большое количество собственников. За территорию и инфраструктуру в целом ответственность не несёт никто. Много жалоб приходит от наших жителей на эту ситуации, и я согласен с ними. В скором времени я лично туда приеду, вместе с главой города Константином Брызгиным оценим ситуацию и примем меры. В том числе я буду обращаться в Роспотребнадзор: необходимо с их стороны дать оценку сложившейся ситуации и принуждать собственников соблюдать санитарные требования», — сказал Владимир Солодов.

Как подчеркнул глава региона, уже наблюдаются негативные последствия антисанитарии — это инфекционные заболевания, в частности, иерсиниоз, переносчик которого грызуны. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Добавим, что администрации Петропавловска-Камчатского было поручено провести сплошную дератизацию в городе. С начала месяца масштабная санитарная обработка проходит на территориях торговых площадок, на ярмарках, продуктовых базах, рынках города, во дворах жилого сектора. Выполняют необходимые работы специалисты предприятия по профилактической дезинфекции.