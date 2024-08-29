Особенности физкультуры для подростков — рассказывают медики

Особенности тренировок подростков учитывают изменения, которые происходят с их организмом. Уровень гормонов прогрессирует, что влияет на формирование тела, и в этот период проще сделать красивую фигуру, сформировать хорошую осанку.

Важной особенностью этого периода является быстрый рост скелета, и иногда мышечный корсет не успевает за ростом костей. Это приводит к сутулости и неразвитости мышц, влияет на внутренние органы.



Регулярная физическая активность снижает влияние гормонов и помогает организму адаптироваться к изменениям. Это идеальное время, чтобы набрать мышечную массу, благодаря соматотропину - гормону роста, уровень которого в 15-17 лет достаточно высокий.