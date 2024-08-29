Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация ЦОЗ
  4. Особенности физкультуры для подростков — рассказывают медики

Особенности физкультуры для подростков — рассказывают медики

15:20
17
Особенности физкультуры для подростков — рассказывают медики

Особенности тренировок подростков учитывают изменения, которые происходят с их организмом. Уровень гормонов прогрессирует, что влияет на формирование тела, и в этот период проще сделать красивую фигуру, сформировать хорошую осанку.

Важной особенностью этого периода является быстрый рост скелета, и иногда мышечный корсет не успевает за ростом костей. Это приводит к сутулости и неразвитости мышц, влияет на внутренние органы.

Регулярная физическая активность снижает влияние гормонов и помогает организму адаптироваться к изменениям. Это идеальное время, чтобы набрать мышечную массу, благодаря соматотропину - гормону роста, уровень которого в 15-17 лет достаточно высокий. 

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Как постковидный синдром может повлиять на мозг, рассказывают медики Камчатки
Что такое "нормальный холестерин"? Медики рассказывают
Что нужно знать о метаболизме — медики рассказывают
Рентгендиагностика рака лёгкого — рассказывают медики
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.