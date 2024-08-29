История добра: Ирина Яровая помогла сохранить жизнь и здоровье ребёнка из камчатского села Николаевка

Семья Хасбиуллиных из села Николаевка выражает искренние слова благодарности вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой за то, что парламентарий сделала все, чтобы сохранить жизнь и здоровье 8-летнего Андрюши, когда у него обнаружили злокачественную опухоль.

«Девять месяцев назад у нашего сына обнаружили злокачественную опухоль в головном мозге. Мы, конечно, были ошарашены этой новостью. Страшно было, что на территории Камчатки нет детского врача-онколога, что любую консультацию или лечение можно получить только за пределами Камчатского края», — рассказала жительницы села Николаевка и мама Андрея Ольга Хасбиуллина.

Ирина Яровая в кратчайшие сроки решила вопрос получения квоты на лечение мальчика, а также помогла с приобретением авиабилетов до федерального центра. В декабре 2023 года парламентарий лично связалась с руководством Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина, специалисты которого как раз, благодаря парламентарию, тогда находились на Камчатке и проводили осмотры жителей полуострова, нуждающихся в медицинской помощи. В оперативном порядке была проведена телемедицинская консультация и принято решение о госпитализации мальчика в Москву.

«Все было сделано оперативно. Это стало началом нашего пути к выздоровлению и восстановлению здоровья Андрея», — добавила Ольга Хасбиуллина.

За девять месяцев мальчик прошёл сложнейшие операции, множество сеансов химиотерапий и реабилитации, в том числе в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко.

«Вы очень хорошая и добрая, — обратился к парламентарию 8-летний Андрюша — Желаю, чтобы Вы тоже прожили очень хорошую и счастливую жизнь и помогали всем детям».

Кроме того, маленькому жителю Камчатки Ирина Яровая помогла не только с лечением. Камчатский депутат обратилась в Минтруд России, чтобы семье компенсировали оплату проезда. Сделать этого Хасбиуллины до этого не могли. Они переехали на Камчатку как высококлассные специалисты, но прописаны до сих пор в Приморском крае.

Сейчас семья уже на Камчатке. Мальчик радуется тому, что 1 сентября он сможет пойти вместе с друзьями - одноклассниками в школу. А родители еще раз благодарят Ирину Яровую за все, что она сделала.

«Уважаемая Ирина Анатольевна, Ваша безграничная забота, внимание, любовь всегда нас сопровождали в течение всего лечения, — обратился к парламентарию Роман Хасбиуллин - папа Андрея — Мы всегда знали и верили, что нам помогут. Каждый день нам звонили и спрашивали, как себя чувствует Андрей, какая нужна помощь. Ирина Анатольевна круглосуточно была на связи, всегда знала, как нас лечат».

Напомним, помощь системе здравоохранения – один из важнейших приоритетов в работе вице-спикера Государственной Думы. Ирина Яровая в ручном режиме ведет каждого онкобольного ребенка с Камчатки. Кроме того, депутат привлекает ведущих медицинских специалистов страны для помощи всем жителям полуострова. Это врачи центра ФМБА России, НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НМИЦ радиологии Минздрава России.

Кроме того, по инициативе Ирины Яровой врачи из федеральных центров проведут диспансеризацию жителей Камчатки также этой осенью. Вице-спикер ГД обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением составить план-график диспансеризации.