Городской пикник «Провожаем лето вместе» проведут на Камчатке в субботу

Городской пикник «Провожаем лето вместе» проведут 31августа в Елизове на стадионе «Строитель», сообщили в досуговом центре «Гейзер» через свои соцсети.

«Последний день лета будет жарким! Приглашаем всех на пикник! Ждем всех! Приходите с детьми, всей семьей. Будет мангальная зона для любителей вкусной еды, конкурсный бой на шампурах для знатоков шашлычного искусства, могут участвовать все желающие», – рассказали корреспонденту информагентства «Камчатка» организаторы.

Прозвучат в этот день песни местных творческих объединений «Понаехали» и «Сухофрукты».