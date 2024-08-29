Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Городской пикник «Провожаем лето вместе» проведут на Камчатке в субботу

Городской пикник «Провожаем лето вместе» проведут на Камчатке в субботу

16:10
36
Городской пикник «Провожаем лето вместе» проведут на Камчатке в субботу

Городской пикник «Провожаем лето вместе» проведут 31августа в Елизове на стадионе «Строитель», сообщили в досуговом центре «Гейзер» через свои соцсети.

«Последний день лета будет жарким! Приглашаем всех на пикник! Ждем всех! Приходите с детьми, всей семьей. Будет мангальная зона для любителей вкусной еды, конкурсный бой на шампурах для знатоков шашлычного искусства, могут участвовать все желающие», – рассказали корреспонденту информагентства «Камчатка» организаторы.

Прозвучат в этот день песни местных творческих объединений «Понаехали» и «Сухофрукты».

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Открываем Камчатку вместе с программой «Полуостров сокровищ»
Фестиваль «Семейный пикник» проведут на Камчатке в субботу 6 июля
По инициативе Ирины Яровой врачи из федеральных центров проведут диспансеризацию жителей Камчатки
«Молодежный меняльник» проведут осенью на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.