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  4. Тренировки без вреда — советы врачей для подростков

Тренировки без вреда — советы врачей для подростков

16:46
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Тренировки без вреда — советы врачей для подростков

Медики всегда рекомендуют следить за собственным весом. При занятиях спортом подросткам не стоит использовать утяжелители - штанги и гири. Мышцы и так не успевают за ростом костей, а лишние килограммы только усугубят ситуацию. Вред принесет и неправильное выполнение движений.

Тренеры советует мальчикам для начала отжиматься, качать пресс и заниматься на брусьях. Лишь потом, и желательно под контролем инструктора, можно выполнять силовые элементы - жим, становую тягу и т.д. в легком режиме. Девочкам подойдут упражнения на растяжку и приседания.

Если ребенок хочет посещать тренажерный зал, можно обратиться к персональному тренеру. Он поможет избежать ошибок и подскажет, как подтянуть фигуру без перегрузок. Подросткам увлекаться тренажерами не стоит. А вот спортивный инвентарь будет кстати: мячи, резинки, платформы, легкие гантели.

Если у подростка есть ограничения по здоровью, то первым делом следует посетить врача, который определит, какие физические активности противопоказаны. 

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