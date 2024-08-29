Пожарные на Камчатке назвали предварительную причину пожара в здании пиццерии

Аварийный режим работы электрооборудования — предварительная причина пожара на втором этаже административного здания на улице 50 лет Октября, 14/3. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», всё произошло в Петропавловске-Камчатском сегодня утром, 29 августа. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 6:55. Огнеборцы около полутора часов производили дымоудаление. В 8:00 возгорание было локализовано, в 8:35 — полностью ликвидировано.

В офисном помещении на втором этаже сгорела мебель, электрооборудование, компьютер, принтеры и вещи на общей площади 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.