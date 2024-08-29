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  4. Главные правила спортивной тренировки — простые рекомендации медиков

Главные правила спортивной тренировки — простые рекомендации медиков

17:36
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Главные правила спортивной тренировки — простые рекомендации медиков

Домашняя ли это тренировка, посещение зала или групповые классы – во всех случаях действуют одинаковые правила, которые помогут правильно распределять нагрузку и получать удовольствие от занятий:

- начинать нужно с разминки;
- нагрузка увеличивается постепенно, когда ребенок понял, как правильно выполнять упражнение;
- необходимо делать перерывы между подходами;
- распределять тренировки в течение недели. Ежедневные занятия у подростка изнурят его, поэтому достаточно трех раз в неделю, чтобы мышцы успевали восстановиться;
- делать программу занятий разнообразной;
Данные правила – не единственный аспект тренировочного процесса. Эффективность занятий также зависит от питания, режима дня и правильной техники выполнения упражнений. 

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