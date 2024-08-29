Главные правила спортивной тренировки — простые рекомендации медиков

Домашняя ли это тренировка, посещение зала или групповые классы – во всех случаях действуют одинаковые правила, которые помогут правильно распределять нагрузку и получать удовольствие от занятий:

- начинать нужно с разминки;

- нагрузка увеличивается постепенно, когда ребенок понял, как правильно выполнять упражнение;

- необходимо делать перерывы между подходами;

- распределять тренировки в течение недели. Ежедневные занятия у подростка изнурят его, поэтому достаточно трех раз в неделю, чтобы мышцы успевали восстановиться;

- делать программу занятий разнообразной;

Данные правила – не единственный аспект тренировочного процесса. Эффективность занятий также зависит от питания, режима дня и правильной техники выполнения упражнений.