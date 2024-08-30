Жительница Камчатки рассказала о своем обращении к губернатору

Жительница Елизовского района рассказала о своём опыте обращения к губернатору региона и как быстро был решен её вопрос.

«Я и мои друзья обращались к нашему губернатору Владимиру Солодову по вопросам благоустройства территории и ремонта дорог. Я понимаю, что такие дела быстро не делаются, но вижу, как постепенно наш поселок, наш район преобразовывается. Из этого я делаю выводы, что власть открыта, слышит граждан. Буквально вчера, я заметила, что во время прямого эфира, к Владимиру Солодову обратились жители дома по улице Пограничная 95, а уже сегодня в социальных сетях главы региона я увидела, что он посетил этот дом и отреагировал на обращение лично. Я сама занимаюсь танцами очень много лет. 12 сентября, когда будет проходить прямая линия с губернатором, я планирую задать свой вопрос из сферы культуры. Считаю, что это очень крутая возможность обратиться напрямую к губернатору и получить ответ», - сказала жительница посёлка Вулканный, участник танцевальной студии Мария Dancer.

Напомним, что Владимир Солодов проведёт прямую линию губернатора Камчатского края 12 сентября в 19:30.

Ваш вопрос губернатору Камчатского края вы можете направить на официальный сайт краевого правительства, а также в чат-бот. Вопрос можно сформулировать в виде текста, а также в формате видео.

В ходе эфира будут обсуждаться ключевые для региона направления: медицина, благоустройство, дороги, строительство, образование. Одной из важнейших тем для разговора станет специальная военная операция.

Трансляцию можно будет посмотреть на rutube-канале правительства Камчатского края, канале Информационного агентства «Камчатка», федеральном канале «Россия24», а также на региональных телеканалах — «41 регион» и «Камчатка-1».