30 детей погибших участников СВО посетили Долину гейзеров на Камчатке

Третья в этом году группа детей погибших участников специальной военной операции побывала в Долине гейзеров. Всего запланировано четыре группы ребят. Следующая экскурсия пройдёт 7 сентября.

Работа организована министерством туризма региона совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Мы очень рады проводить такие экскурсии для детей погибших участников специальной военной операции. Это особая категория, для которой очень важно внимание и психологическая поддержка. Многих семей коснулась мобилизация на Камчатке, в том числе и моей семьи, поэтому для меня вдвойне приятно проводить экскурсии для этих детей», — рассказала руководитель туристической компании ООО «Камчатская Вершина» Алёна Терешкевич.

Напомним, в 2023 году по инициативе главы региона в Долину гейзеров было организовано три экскурсии для детей из семей погибших героев.

Филиал фонда «Защитники Отечества» находится в Петропавловске-Камчатском по адресу: улица Топоркова, дом 6/1. Получить необходимую информацию жители полуострова могут по номерам телефонов фонда: 8 (4152) 20-15-56 и +7 (914) 020-54-18.