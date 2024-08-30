В Петропавловске выступят артисты Иркутского областного театра кукол

В Петропавловске-Камчатском пройдут гастроли Иркутского областного театра кукол «Аистёнок». Как ранее сообщало ИА «Камчатка», с 4 по 10 сентября иркутские кукольники представят жителям края три спектакля для детей всех возрастов.

«Аистёнок» готовит для юных жителей Камчатки три детских спектакля: «Умка» для детей от трёх лет и старше, «Принцесса Крапинка» для старших дошкольников и младших школьников и «Живая душа», которая адресована детям младшего и среднего школьного возраста.

«Иркутский театр кукол “Аистёнок” летит с гастролями на сцену Камчатского театра кукол, где представит три своих детища. 5 и 6 сентября пройдут показы спектакля “Живая душа” про Маланью – голову баранью – её так окрестили соседи, потому что она поступала неосмотрительно, ибо доброта её была больше, чем любовь к себе. Ну а кто прав – Маланья или же её соседи – решать вам. 7 сентября пройдет показ спектакля “Умка”, про медвежонка, который нашёл среди ледяных пустошей себе настоящего друга. 8 и 10 сентября зрителей ждёт “Принцесса Крапинка” – это история про родительскую любовь, волшебство и верность своему слову», – рассказал заведующий литературной частью Камчатского театра кукол Александр Грошевихин.

На сегодняшний день Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» является одним из ведущих профессиональных театров кукол страны, что подтверждается наградами разного уровня, в том числе премиями правительства РФ за лучшие постановки по произведениям русской классики. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Гастроли Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» стали возможны, благодаря поддержке министерства культуры и правительства Иркутской области и приурочены к 90-летию театра.

«Вообще Иркутский и Камчатский театры кукол объединяет много общего: один год создания, соответственно, оба театра в этом году празднуют своё 90-летие, одна концепция на старте – мы были «Театр на нартах», а наши байкальские коллеги «Театр на повозках», – добавил Александр Грошевихин.

Выступление Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» можно увидеть в Петропавловске-Камчатском на улице Максутова, 42. Телефон кассы: 42-64-40. Подробная информация здесь.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», эти гастроли станут ответными после проведённых в прошлом году гастролей Камчатского театра кукол в Иркутске. Зрители Иркутска познакомились со спектаклями, адресованным детям разных возрастных категорий: «Сказка про ненастоящую птицу», «38 попугаев», «Муха-цокотуха» и «Приключения мидии».

Напомним, что гастроли камчатских кукольников в столице Восточной Сибири проходили спустя 33 года после их последнего визита в Иркутск, а Иркутский театр кукол в последний раз побывал на Камчатке только в 1990 году.

Большое интервью с художественным руководителем Камчатского театра кукол Алексеем Казаковым читайте здесь. Фоторепортаж из «родильного цеха» - мастерской - кукольного театра смотрите в архивном материале проекта «Посторонним В» «Мастерская Папы Карло».