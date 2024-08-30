Заместитель Председателя Государственной Думы обратилась к руководителю Росрыболовства по просьбам рыбаков Камчатки

Заместитель Председателя Государственной Думы обратилась к руководителю Росрыболовства Илье Шестакову с предложением проработать с главами дальневосточных регионов Постановление Правительства о механизме взимания платы за пользования рыболовным участком с участием глав субъектов и представителей отрасли.



«В Государственную Думу в большом количестве поступают обращения от рыбацких коллективов Камчатского края, а также обращения глав Дальневосточных субъектов в связи с принятием Правительством РФ постановления о механизме взимания платы за пользования рыболовным участком. Учитывая поручения Президента, представляется необходимым уточнение положений постановления, касающихся сроков внесения платежей пользователями рыболовных участков при заключении новых договоров. В утвержденной редакции документа не обеспечивается планомерность внесения платежей в течение трех лет, так как по тексту постановления юридические лица и ИП будут обязаны внести 40 % при заключении договора и 30 % в течение первого года со дня заключения договора, что совокупно образует платеж в 70 % в течение первого года», — сказала вице-спикер ГД.



«Учитывая количество поступающих обращений, а также то, что постановление начнёт действовать с 1 сентября текущего года, мною в адрес главы Росрыболовства было направлено предложение организовать взаимодействие с главами регионов Дальнего Востока с целью выработки решений, обеспечивающих исполнение поручений Президента Российской Федерации и социально-экономическое развитие регионов и отрасли», — сообщила Ирина Яровая.