Владимир Солодов о проведении качественных работ по благоустройству центра Петропавловска

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в ходе прямого эфира на своих страницах в соцсетях ответил на вопрос жительницы Петропавловска-Камчатского, которая обратила внимание губернатора, что из-за благоустройства в центре города стало неудобно проводить время.

«Абсолютно согласен, что гулять в центре города неудобно. Именно поэтому приоритетная задача — провести все работы качественно. Было бы не совсем верно сделать центр красивым, а затем просто уничтожить результат работы специалистов — переделать дорогу, переложить канализацию или теплосеть. Именно поэтому мы начинаем, наверное, не с самых приглядных, но в тоже время необходимых вещей. Мы сначала перекладываем линии коммуникации, восстанавливаем покрытие и только потом займемся качественным финальном благоустройством. То, что получится в результате, должно стоять годами и десятилетиями», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона добавил, что проблемной частью является главная площадь, которая не приспособлена для пешеходов — основную ее часть занимает парковка. Владимир Солодов намерен увеличить пространство пешеходной зоны. Также будет скорректирована траектория движения транспорта. Сейчас уже ведется проектирование этой территории — со следующего года начнутся работы. Акцент в данном случае делается на долговечность благоустройства.

Добавим, что благоустройство территории у Култучного озера в нынешнем виде — временная мера. Зона будет изменена после окончания Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край». Планируется, что на территории Култучного озера будет создан природный парк. Он разместится вблизи ключевых точек притяжения и станет одной из главных территорий среди прогулочных и туристических маршрутов города с разнообразной круглогодичной и функциональной программой.