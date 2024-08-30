Реконструировать здание новой автостанции начали в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском начались работы по реконструкции здания автостанции регионального значения.

«Этот проект предполагает реконструкцию существующего гаража Центробанка с обустройством перрона, примыканий, строительство дизельной котельной. Комплекс позволит вместить 20 автобусов. В здании будут оборудованы билетная касса, зона ожидания, кафетерий, санузлы и административные помещения», - сообщил министр строительства и жилищной политики Камчатского края Артём Фирстов.

Новая автостанции регионального значения будет находиться на пересечении улицы Ломоносова и проспекта Карла Маркса в столице Камчатки. Важнейший объект транспортной инфраструктуры края появится на месте бывшего гаража центрального банка: удобная и современная автостанция с комфортным залом ожидания позволит оперативно связывать столицу края с районами Камчатки. Завершение строительства автостанции планируется до конца 2025 года. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«На данный момент ведутся работы по демонтажу обрамляющих конструкций основного здания. Также будет усилен несущий каркас, затем будут смонтированы обрамляющие конструкции и выполнена отделка с учётом потребностей автостанции. Также будет благоустроена прилегающая территория, устроен перрон для посадки и высадки пассажиров, парковка для автобусов», - рассказал представитель компании подрядчика Александр Перевалов.

Напомним, ранее Камчатский край получил серьёзную поддержку — региону выделили инфраструктурные и специальные казначейские кредиты. В первую очередь, они касаются долгожданного для жителей региона проекта — автостанции регионального значения в Петропавловске-Камчатском.

«Льготные инфраструктурные бюджетные кредиты выделяются по ставке 2 % на долгосрочный период. По большому счёту это бесплатные деньги, которые регион получает для “расшивки” наболевших инфраструктурных проблем, а возврат средств в плановый период позволяет их перенаправлять потом на инфраструктурные нужды», — добавил Владимир Солодов.