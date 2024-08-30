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Медики Камчатки рассказали, кому помогает лечебная физкультура

11:19
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Медики Камчатки рассказали, кому помогает лечебная физкультура

Занятия лечебной гимнастикой показаны всем детям с нарушениями осанки и плоскостопием, поскольку это единственный метод, позволяющий эффективно укреплять и тренировать мышечный корсет, выравнивать мышечный тонус передней и задней поверхности туловища, бедер, сообщили в Центре медпрофилактки.

Регулярные занятия ЛФК препятствуют развитию у детей многих популярных заболеваний: плоскостопие, сколиоз, нарушение осанки, искривления ног, расстройства желудочно-кишечного тракта, бронхиты, частые ОРЗ.

Как стало известно информагентству «Камчатка», длительное заболевание может привести к отставанию в росте и развитии, и своевременно начатые занятия помогут избежать всех этих проблем.

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