Жителей Камчатки станут оповещать об отключении света по СМС

Жителей Камчатского края будут оповещать об отключениях электроэнергии по СМС. ПАО «Камчатскэнерго» (входит в Группу РусГидро) начинает внедрение системы прямого информирования собственников квартир и частных домохозяйств о дате и времени отключений электроэнергии при проведении планово-профилактического ремонта на электрооборудовании, а также при аварийных отключениях посредством рассылки СМС-сообщений. Сообщения жителям будут приходить на телефонные номера, указанные в договорах на предоставление коммунальных услуг.

Внедрение автоматического СМС-информирования начнется с 1 сентября 2024 года. Первыми начнут получать уведомления жители села Мильково, посёлка Пущино, села Шаромы. В дальнейшем данная услуга будет внедрена и в других населенных пунктах Камчатского края.

Для корректной рассылки уведомлений абоненты могут актуализировать свои контактные данные, указанные в заключенных с ПАО «Камчатскэнерго» договорах о предоставлении коммунальных услуг.

Актуализацию контактных данных потребители могут осуществить, обратившись в адрес ПАО «ДЭК» удобным для них способом:

1. очно в один из офисов филиала ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергосбыт» по следующим адресам (график работы офисов здесь):

- 683031, Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, 5 (Единый расчетно-информационный центр);

- 683010, Петропавловск-Камчатский, улица Океанская, 52 (Клиентский офис);

- 684000, Елизово, улица Вилюйская, 8 (Клиентский офис);

- 684090, Вилючинск, улица Победы, 9 (Клиентский офис);

- 684300, Мильково, улица Советская, 64а (Клиентский офис);

- 684100, Усть-Большерецк, улица Бочкарева, 10 (Клиентский офис).

2. по номеру телефона контакт-центра для клиентов ПАО «ДЭК»: 8-800-234-7777;

3. с помощью мобильного приложения «Личный кабинет ПАО ДЭК «Камчатскэнергосбыт»;

4. с помощью сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте ПАО «ДЭК».

СМС-уведомление населения бесплатное независимо от используемого абонентом оператора сотовой связи. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе Камчатскэнерго.