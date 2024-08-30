Многодетная семья из Петропавловска-Камчатского получила подарки к 1 сентября от вице-спикера Госдумы Ирины Яровой

Ортопедический рюкзак с полным набором канцелярских принадлежностей - это самый нужный и полезный подарок в преддверии нового учебного года от Ирины Яровой, считает многодетная мама Светлана Останкова. Тем более, что в их семье в этом году сразу два школьника. Оля идет в первый класс, а ее сестра Лида - во второй.



«Я в большом восторге, все очень понравилось! Большое спасибо Ирине Анатольевне, наполнение рюкзака - просто супер, такие яркие, что моим детям будет очень радостно ходить в школу. Надеюсь, что с ними они будут приносить только хорошие оценки».



Понравились рюкзаки и самим девочкам. По их словам, парламентарий угадала с цветом подарков.



«Мне очень понравилось, угадали с цветом, я очень люблю розовый, он такой яркий! Буду учиться хорошо, обещаю!», - отреагировала на подарок будущая первоклассница Оля Останкова.



«Мне понравился сам портфель, он любимого моего цвета фиолетово-голубой. Огромное спасибо за такой хороший рюкзак», - добавила Лида Останкова.



Отметим, Ирина Яровая помогает семье Останковых не в первый раз. В конце декабря все три дочери Светланы получили новогодние подарки от камчатского депутата. Кроме того, Ирина Яровая помогла с медицинским обследованием в федеральном центре свекру многодетной мамы.



«Я очень благодарна Ирине Анатольевне за то, что она помогает не только многодетным семьям, а просто людям. И я, как медицинская сестра, хочу выразить огромную благодарность за то, что Ирина Анатольевна делает для медицины, для здравоохранения нашего Камчатского края», - заключила Светлана Останкова.



Напомним, акция «Собери ребенка в школу», которую организует партия «Единая Россия», проходит в нашей стране уже не первый год. Главная ее цель - помочь детям школьного возраста из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также многодетных семей, подготовиться к учебному году и обеспечить всеми необходимыми товарами для школы.