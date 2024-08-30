Новую систему питания введут в краевом роддоме в Петропавловске

В Камчатском краевом родильном доме запланирован переход на новую систему таблет-питания, которая позволит повысить удобство нахождения рожениц перед, во время и после родов.

«Современное понимание родов изменилось. Запросы будущих матерей возросли, что требует нового подхода к услугам. В ответ на эти потребности разработана новая система питания — термоподнос, который предлагает полный рацион питания на завтрак, обед или ужин. Открывается возможность получать питание прямо в палате, не покидая её для похода в буфет. Таблет-питание — это термобокс, напоминающий кейс, который включает тарелки, кружки и столовые приборы. Все подается одновременно, а благодаря термоизолированию блюда сохраняют нужную температуру: холодное остаётся холодным, горячее — горячим, что позволяет принимать пищу в любое удобное время. Эти многоразовые контейнеры легко моются в посудомоечных машинах, что делает процесс экологичным, удобным и безопасным», - рассказал главный врач Камчатского краевого родильного дома Иван Данилов.

Освободившиеся пространства, которые раньше занимали буфеты, будут использованы для других важных услуг, таких как семейное пребывание перед, во время и после родов. Мамы хотят быть окружены своими близкими, чтобы после рождения ребенка сразу познакомить его с семьёй. Эти площади могут также служить для фотозон, образовательных мероприятий — школ для матерей, психопрофилактической подготовки к родам и разного рода активностей, включая зоны отдыха и кинотеатр. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Напомним, в рамках реализации проекта «Репродуктивное здоровье» создан «Сертификат молодоженов». Жители Камчатского края, вступившие в брак, получают сертификат, который дает им возможность пройти комплекс исследований в учреждениях здравоохранения и оценить готовность к рождению детей, репродуктивное здоровье и получить помощь в случае выявления каких-либо проблем.