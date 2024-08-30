Камчатские врачи назвали подходящие для детей виды спорта

Среди изобилия детских спортивных секций трудно сразу выбрать подходящую для вашего ребенка, но сделать это нужно, так как ранняя привычка к физкультуре значительно увеличивает шансы на красивую фигуру и крепкое здоровье на всю жизнь, сообщили в Центре общественного здоровья.

В зависимости от соотношения физической, интеллектуальной и социальной активности тренеры выделяют пять категорий видов спорта:

– командно-игровые: футбол, баскетбол, регби, гольф;

– циклические: бег и плавание;

– сложно-координационные: фехтование, художественная и спортивная гимнастика, аэробика, акробатика;

– скоростно-силовые: легкая атлетика;

– интеллектуальные: шашки, шахматы.

Наблюдательные родители понимают, какие занятия ребенок считает интересными. Если же малыш ведет себя противоречиво, можно подобрать ему спортивную секцию с учетом темперамента. В этом поможет психолог.