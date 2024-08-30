Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Информация ЦОЗ
  4. Камчатские врачи назвали подходящие для детей виды спорта

Камчатские врачи назвали подходящие для детей виды спорта

13:59
19
Камчатские врачи назвали подходящие для детей виды спорта

Среди изобилия детских спортивных секций трудно сразу выбрать подходящую для вашего ребенка, но сделать это нужно, так как ранняя привычка к физкультуре значительно увеличивает шансы на красивую фигуру и крепкое здоровье на всю жизнь, сообщили в Центре общественного здоровья.

В зависимости от соотношения физической, интеллектуальной и социальной активности тренеры выделяют пять категорий видов спорта:

– командно-игровые: футбол, баскетбол, регби, гольф; 

– циклические: бег и плавание; 

– сложно-координационные: фехтование, художественная и спортивная гимнастика, аэробика, акробатика; 

– скоростно-силовые: легкая атлетика; 

– интеллектуальные: шашки, шахматы.

Наблюдательные родители понимают, какие занятия ребенок считает интересными. Если же малыш ведет себя противоречиво, можно подобрать ему спортивную секцию с учетом темперамента. В этом поможет психолог.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Что делать для предотвращения пожаров и ожогов – врачи Камчатского края
Новый инвентарь закупили для спортсменов камчатской СШОР «Эдельвейс»
Причины отека Квинке назвали врачи Камчатки
Врачи Камчатки назвали практические техники управления эмоциями с помощью мозга
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.