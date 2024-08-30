Глава Камчатки работает над ускорением вручения наград участникам СВО

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прорабатывает с министерством обороны России ускорение вручения наград участникам специальной военной операции и их семьям. О том, что семьи погибших героев долго ждут вручения орденов, главе региона рассказала жительница Камчатки во время прямого эфира в соцсетях.

«Действительно, есть задержки с вручением орденов военнослужащим. Мы отрабатываем этот вопрос по линии министерства обороны России. Я поручил сотрудникам камчатского филиала Фонда «Защитники Отечества» также связаться с командованием конкретных частей, чтобы максимально ускорять вручение заслуженных наград. Конечно, нужно это делать. Мы продолжим с вниманием относиться к памяти наших бойцов. Работа будет идти до получения результатов», –сказал Владимир Солодов.

Ордена и подтверждающие их получения документы необходимы в том числе для оформления некоторых льгот. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, за консультацией и помощью ветераны СВО и их родственники могут обраться в камчатский филиала государственного фонда «Защитники Отечества». В Петропавловске-Камчатском офис располагается по адресу: улица Топоркова, 6/1. Отделения филиала находятся также в Елизове и Вилючинске, работают сотрудники в Милькове, Усть-Камчатске, Ключах, Палане. Получить необходимую информацию жители полуострова могут по номерам телефонов фонда 8 (4152) 20-15-56 и +7 (914) 020-54-18.