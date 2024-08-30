Глава Камчатки раскритиковал ситуацию с вводом в эксплуатацию взлетной полосы в Усть-Камчатске

Житель Камчатки пожаловался губернатору региона Владимиру Солодову на транспортную доступность села Никольское. Он рассказал, что люди неделями не могут вылететь с острова Беринга в краевую столицу и обратно. Это связано с тем, что в селе Усть-Камчатск, где происходит пересадка пассажиров и дозаправка, не введена в эксплуатацию новая взлетная полоса, а в Никольском не работает новый топливно-заправочный комплекс.

«Никольское — один из самых труднодоступных поселков Камчатки и одной только транспортной инфраструктурой не это объяснить. Это особая территория, остров в Тихом океане, куда действительно непросто попасть, в том числе из-за погоды. Но я согласен — были приняты меры, проведена работа и они не дают свой эффект — это полное безобразие, это вызывает у меня возмущение. Действительно, в Усть-Камчатске построена новая взлетно-посадочная полоса с бетонным покрытием, с благоустройством, перроном, новым зданием. И уже полгода она не введена в эксплуатацию. Я поставил последний срок — 5 сентября. Директор “Аэропортов Камчатки” — это федеральная структура — пообещал, что к этой дате полоса будет введена в эксплуатацию. Если этого не произойдет, буду обращаться в правительство Российской Федерации, в Минтранс России, для того, чтобы были приняты меры ответственности к тем, кто за полгода не обеспечил функционирование созданной инфраструктуры, на которую затрачены большие федеральные деньги. Пятое сентября — тот срок на который мы ориентируемся. Уверен, что полоса наконец начнет работать», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона добавил о ситуации с топливно-заправочным комплексом, который был построен в селе Никольское.

«Ситуация похожая. Мы построили топливно-заправочный комплекс, приобрели за свой счет почти год назад. Проблема заключается в эксплуатирующей организации. Эксплуатировать топливно-заправочный комплекс должен аэропорт — это моя глубокая убежденность. Однако руководство аэропорта считает, что это задача авиакомпании. Такой практики нет. Нигде авиакомпании не занимаются эксплуатацией топливных комплексов. Об этом разговаривал с главой Росавиации, он поддержал меня, и мы будем дожимать этот вопрос», — добавил глава региона.

Никольское — село в Камчатском крае России, административный центр и единственный населённый пункт Алеутского муниципального округа. Находится на острове Беринга в Тихом океане. В 2023 году население села составляло около 700 человек.