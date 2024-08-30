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  4. Медики Камчатки рассказали о симметричных и асимметричных видах спорта

Медики Камчатки рассказали о симметричных и асимметричных видах спорта

15:39
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Медики Камчатки рассказали о симметричных и асимметричных видах спорта

Все виды спорта делятся на симметричные и ассиметричные.

Первые задействуют все части тела, рассказали в Центре медпрофилактки.

Равномерно нагруженный опорно-двигательный и мышечный аппарат формирует правильную осанку и красивую фигуру – это критически важно для маленьких детей, дошкольников и учеников младших классов. Симметричными видами спорта являются легкая атлетика, художественная и спортивная гимнастика, бег, плавание, борьба, многоборье.

Асимметричные виды спорта сильнее развивают одну сторону туловища. И для исправления этой особенности ребенку понадобятся регулярные дополнительные занятия на тренажерах, иначе возрастает риск сколиоза и непропорционального развития тела.

Асимметричная нагрузка допустима для детей с 8 лет. Например, это фехтование, баскетбол, большой теннис, метание копья.

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