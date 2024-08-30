На Камчатке обсудили работу по борьбе с онкозаболеваниями

В столице Камчатки прошло рабочее совещание «Резервы повышения эффективности мероприятий федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» при участии главы региона Владимира Солодова и председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, в ходе которого проанализировали меры борьбы с онкологическими заболеваниями.

«Вопросы здравоохранения стоят в центре внимания для Дальнего Востока и, в частности, для Камчатского края. Отдаленность, климатические условия и структура населения влияют на состояние здравоохранения и заболеваемости в регионе. В области организации онкологической службы мы создали трёхуровневую систему, увеличив доступность медицинской помощи, что позволяет выявлять почти 60% новообразований на ранних стадиях», - сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев отметил хорошие результаты в работе онкологической службы, а также оценил внимательность со стороны главы края к вопросам здравоохранения.

«Совместная оценка с коллегами, курирующими онкологическую службу Дальневосточного федерального округа, подтверждает ваши хорошие результаты. Внимание губернатора к этому вопросу является важным сигналом о предстоящих улучшениях в онкологической сфере. Его участие в нашем совещании и содержательная коммуникация свидетельствуют о глубоком интересе к процессу и серьезном намерении достигать результатов в реализации программ здравоохранения», - сказал Бадма Башанкаев.

Напомним, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в регионе наблюдаются значительные улучшения. Модернизируются медицинские учреждения, расширяется высокотехнологичное оборудование, обновляется автопарк и строятся новые объекты. В частности, приближается завершение строительства Камчатской краевой больницы, которая станет знаковым событием для региона. Это также положительно скажется на здоровье пациентов и продолжительности жизни.

Владимир Солодов также отметил, что по итогам 2023 года мы отмечаем улучшение уровня смертности, хотя некоторые вопросы и остаются открытыми.

В прошлом году запланирована закупка медицинского оборудования для Камчатского краевого онкологического диспансера: аппарат искусственной вентиляции легких, монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура), эндоскоп (для верхних и нижних отделов ЖКТ, панкреато-дуоденальной зоны и/или нижних дыхательных путей).