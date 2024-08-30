Эколог высказалась о реализации экологических инициатив главы Камчатки

Эколог Татьяна Михайлова высказала своё мнение по поводу реализации поручений губернатора Камчатского края Владимира Солодова по итогам прошлогодней Прямой линии. Она считает, что главные экологические инициативы начали реализовывать.

«В этом году два очень важных для нашего региона экологических проекта вошли в национальные проекты, их озвучивал Владимир Солодов на прошлогодней Прямой линии, отвечая на вопросы жителей Камчатки. Первый – очистка главного озера краевой столицы – Култучного. Уже сейчас ведется проектирование этих мероприятий. До конца года проект пройдет экспертизу и в следующем начнется очистка водоёма. Второе – берегоукрепление в селе Соболево. Уже более 30 лет ежегодно в селе случается паводок. А мероприятия по строительству дамбы смогут сдержать воду, и жители будут жить спокойно. От Прямой линии, которая состоится совсем скоро, я ожидаю прямые ответы гражданам на все интересующие их вопросы», - сказала Татьяна Михайлова.

Напомним, что Владимир Солодов проведёт прямую линию губернатора Камчатского края 12 сентября в 19:30.

Ваш вопрос губернатору Камчатского края вы можете направить на официальный сайт краевого правительства, а также в чат-бот. Вопрос можно сформулировать в виде текста, а также в формате видео.

В ходе эфира будут обсуждаться ключевые для региона направления: медицина, благоустройство, дороги, строительство, образование. Одной из важнейших тем для разговора станет специальная военная операция.

Трансляцию можно будет посмотреть на rutube-канале правительства Камчатского края, канале информационного агентства «Камчатка», федеральном канале «Россия24», а также на региональных телеканалах — «41 регион» и «Камчатка-1».