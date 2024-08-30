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  4. Врачи ответили жителям Камчатки, как связан спорт с темпераментом

Врачи ответили жителям Камчатки, как связан спорт с темпераментом

17:45
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Врачи ответили жителям Камчатки, как связан спорт с темпераментом

От природы все дети разные: одним нравятся активные виды спорта, другим – циклические, третьи соглашаются только на интеллектуальные занятия вроде шахмат. Ребенок будет ходить в секцию охотнее, если родители выбрали ему тренировки по природному темпераменту, рассказали в Центре медпрофилактики.

Сангвиникам нравится лидерство, похвала и конкретные результаты. Их желательно отдавать на скоростно-силовые виды спорта, где важно быть активным.

Холерики – легковозбудимые и эмоциональные ребята, которые хорошо справляются с командными видами спорта благодаря естественному умению мотивировать окружающих. Еще им подходят единоборства и циклический спорт.

Флегматичные дети предпочитают многократно повторять одно и то же движение или прием. Они хорошо чувствуют себя в циклических и сложно-координационных видах спорта.

Меланхоликам не нравятся тренеры с жестким характером, которые будут создавать спартанские условия и требовать быстрых результатов. Детям-меланхоликам подходит фехтование, биатлон, интеллектуальные виды спорта.

Определить темперамент ребенка можно с помощью детских тестов в интернете или на приеме у психолога.

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