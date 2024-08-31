Вертолёт с туристами не найден. Сильный туман и ночь исключили поиск с воздуха

В социальных сетях публикуют некоторые подробности о составе группы пропавшего вертолёта и стоимости экскурсии.



«Вертолётная экскурсия на вулкан Вачкажец стоила 20 тысяч рублей. Группу собирал местный экстремал Кирилл Серегин. Вместе с остальными туристами он летел на пропавшем вертолёте.Экскурсия планировалась на 1 сентября, но позже Кирилл предупредил желающих, что в воскресенье будет нелётная погода и лучше лететь 31 августа. На борту находился Михаил Репников. Он — основатель сообщества туроператоров "Большая страна". Вместе с ним на борту находилась жена Юлия, со-основательница клуба и также организатор поездок на Камчатку», — поделился тг Mash



По словам губернатора Камчатки Владимира Солодова, основные усилия спасателей сосредоточены на обследовании долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет Ми-8. Спасательная операция продолжится, несмотря на темное время суток и ухудшающиеся погодные условия. Она будет проводиться, пока не появятся риски для здоровья и жизни спасателей.



«Был производен облет территории с вертолета, который результатов не дал. В это время уже по маршруту наблюдалась низкая облачность. После этого была задействована наземная группировка спасателей, — сообщил губернатор.



Пропавший Ми-8 принадлежит компании "Витязь-Аэро". Он должен был совершить посадку в селе Николаевка в 16:15 по местному времени. Последний раз борт выходил на связь в 16:10



upd. На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 находились финансовый директор Российского футбольного союза — Арсений Замятин с женой Полиной, сообщает тг. 112 .