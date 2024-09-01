День знаний: Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил преподавателей, студентов, школяров и родителей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поздравил жителей полуострова с Днем знаний и началом нового учебного года.



«Уважаемые жители Камчатского края! Дорогие учителя, школьники, родители! Искренне поздравляю вас с этим праздничным и, конечно, волнительным днём — с первым сентября, с Днём знаний! Нигде в мире этот праздник не отмечается так, как в нашей стране. Именно для русского человека определяющая роль знаний в успехе личности естественна и привычна. Сегодня 38 тысяч камчатских школьников вернутся за парты, чтобы продолжить удивительный путь познания окружающего мира. Для почти четырех тысяч первоклассников это будет первый шаг в удивительную страну знаний. Хочу пожелать успехов на этом замечательном пути. Чтобы дети с удовольствием открывали для себя что-то новое и находили то, что для них по-настоящему интересно, что действительно увлекает. Сегодня по традиции мы дарим цветы и говорим слова благодарности учителям. Тем, кому доверяем самое ценное в нашей жизни — наших детей. Спасибо вам за этот кропотливый труд. Спасибо, что вкладываете в детей душу и сердце, формируя будущее Камчатского края, будущее всей нашей страны. Сегодня я хочу пожелать счастья и благополучия каждой Камчатской семье. А счастливые дети — залог счастливой семьи», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.



Первоклассниками в 2024 году на Камчатке стали 3884 ребенка. В девятый класс пойдут 3704 подростка, в одиннадцатый — 1615 человек. Около 7500 студентов среднего профессионального образования и более 4000 высших учебных заведений начнут новый учебный год.



Ко Дню знаний шесть региональных школ отремонтировано по федеральной программе капремонта. Более 1000 мест появилось в системе дополнительного образования. Дети смогут научиться программировать в новом IT-кубе города Елизово, создавать мультфильмы или дополненную реальность в Школе креативных индустрий.



К новому учебному году в семи школах Петропавловска-Камчатского открылись десять новых «Точек Роста» и «Кванториум». А также новый полигон в Камчатском политехническом техникуме — там будут обучать бульдозеристов и экскаваторщиков. Дополнительно появилось 40 мест в новом общежитии КамГУ имени Витуса Беринга. Кроме того, еще десять школьников будут получать стипендию Губернатора Камчатского края за отличные успехи в течение всего года.