Клуб юннатов Кроноцкого заповедника на Камчатке открывает набор на обучение

В Елизове открыт набор участников нового курса «Клуба юннатов Кроноцкого заповедника», сообщили ИА «Камчатка». Набор идёт в группы двух возрастных категорий: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет



«За время существования Клуба мы удостоверились, что на Камчатке много талантливых, творческих ребят, заинтересованных в сохранении и изучении природы родного края. Получив базовые знания, они вместе с родителями или самостоятельно разрабатывают и воплощают в жизнь природоохранные проекты, вовлекают в эту деятельность друзей, соседей. Иногда и у нас есть, чему поучиться у юннатов, их идеи самые разные. Результаты нашей совместной работы можно проследить по количеству побед в различных конкурсах, научно-практических конференциях регионального и всероссийского уровня», — рассказала Марина Соколова, руководитель «Клуба ЮКЗ».



Клуб юных натуралистов был организован на базе Музея природы Кроноцкого заповедника в г. Елизово в апреле 2019 года. Занятия проходят в интерактивной, игровой форме. Это лекции, лабораторные исследования, экологические экспедиции по природным достопримечательностям, где гидами выступают эксперты из научных и природоохранных организаций. Наравне со взрослыми ребята активно принимают участие в подготовке и проведении эколого-просветительских проектов. Среди них – краевой фестиваль «Море жизни», познавательный экопраздник «Ночь в музее», субботники и другие активности.



Чтобы записаться на новый курс «Клуба юннатов Кроноцкого заповедника» необходимо заполнить анкету:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJQLNr6TnojKu_k-6jlUHfgHlw-UZ4hcc4qClN512teG5U6A/viewform.