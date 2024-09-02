Лыжница и камчадалка Вероника Степанова раскрыла тайну победы на Олимпиаде - 2022

Лыжница и олимпионик Вероника Степанова продолжает идти к своему главному золоту находясь на камчатской земле, родине своих предков. Она ненадолго прервала свою спортивную карьеру чтобы стать мамой.

«В наступающем сезоне у Кубка России по лыжным гонкам будет новый обладатель. Я временно перехожу на новую работу - и иду к главному золоту в жизни: готовлюсь стать мамой. Увидимся на лыжне в олимпийском сезоне 2025/ 26!», —сообщает Степанова в родной «телеге».

Сегодня Вероника ведёт тихую и размеренную жизнь с заботой о будущем малыше и размышляет о свадебных церемониях.

«Вся эта сложная и дорогая подготовка длиной несколько месяцев,все эти платья-рестораны-цветы-фотографии… не моё. Да и время сейчас совсем не то для таких церемоний - эта мысль тоже всегда со мной. А вот рожать - то! ...» — делится мыслями Степанова

Однако мысли о победе на прошедшей Олимиаде в Китае возвращаются и даже с мистической подоплекой истоков этой победы.

«Мой "фэн намбер ван", шаман Юлия Обертынская из воинственного народа тннугарат, и ее команда. Говорит, во время нашей эстафеты на Олимпиаде все силы отдала! Теперь вы все секреты успеха знаете», — раскрыла тайну Вероника