Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. ​Ирина Яровая поздравила земляков с Днём знаний

​Ирина Яровая поздравила земляков с Днём знаний

11:06
49
​Ирина Яровая поздравила земляков с Днём знаний

Дорогие ребята, уважаемые педагоги, дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Сегодня трогательный, волнительный день - День знаний. Это большой, семейный праздник знаний. Очень рада, что наши камчатские школы вновь и вновь открывают свои гостеприимные двери в страну знаний для каждого из вас.

Ваши учителя, ваши педагоги - это удивительные люди, которые видят в каждом то особенное и важное, что позволит вам открыть большой интересный мир знаний, поверить в свои силы, обрести друзей. И, конечно, в дальнейшем строить свою жизненную перспективу. Желаю отличных и хороших отметок. Желаю вдумчивого отношения на каждом уроке. Ведь каждый урок - особенный, он дает возможность получения особенных знаний.

От всего сердца желаю вам, дорогие учителя, счастливых и влюбленных детских глаз, пытливым и неравнодушных.

Желаю мамам и папам, бабушкам и дедушкам обрести тот важнейший доброжелательный союз с школой, который позволит всем чувствовать себя одинаково воодушевленными и счастливыми в эту прекрасную пору обучения. В добрый путь!

С уважением, вице-спикер
Государственной Думы России
Ирина Яровая

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Ирина Яровая поздравила земляков с Днём государственного флага РФ
Ирина Яровая поздравила жителей Ключей с 283-летием посёлка
Ирина Яровая поздравила жителей Камчатки с Днём семьи, любви и верности
Ирина Яровая поздравила камчатских горняков с профессиональным праздником
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.