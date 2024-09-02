​Ирина Яровая поздравила земляков с Днём знаний

Дорогие ребята, уважаемые педагоги, дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки! Сегодня трогательный, волнительный день - День знаний. Это большой, семейный праздник знаний. Очень рада, что наши камчатские школы вновь и вновь открывают свои гостеприимные двери в страну знаний для каждого из вас.

Ваши учителя, ваши педагоги - это удивительные люди, которые видят в каждом то особенное и важное, что позволит вам открыть большой интересный мир знаний, поверить в свои силы, обрести друзей. И, конечно, в дальнейшем строить свою жизненную перспективу. Желаю отличных и хороших отметок. Желаю вдумчивого отношения на каждом уроке. Ведь каждый урок - особенный, он дает возможность получения особенных знаний.



От всего сердца желаю вам, дорогие учителя, счастливых и влюбленных детских глаз, пытливым и неравнодушных.



Желаю мамам и папам, бабушкам и дедушкам обрести тот важнейший доброжелательный союз с школой, который позволит всем чувствовать себя одинаково воодушевленными и счастливыми в эту прекрасную пору обучения. В добрый путь!



С уважением, вице-спикер

Государственной Думы России

Ирина Яровая