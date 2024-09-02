Российские этноблогеры на недельку приедут на Камчатку

Проект «О стране с любовью» реализует Гильдия межэтнической журналистики, чтобы создавать интересный для молодежи этнокультурный видеоконтент и распространять на блог-платформах. До Камчатки уже была поездка в Республику Марий Эл. С августа по октябрь подобные блог-туры пройдут в Астраханской области, Самарской и Ивановской областях, в Республике Мордовия.

«В целом в течение проекта появится не менее 300 единиц просветительского видео о самобытности многонациональной России. Организаторы планируют, что этот контент соберет на разных интернет-платформах более 9 млн просмотров. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов», — сообщили организаторы

На камчатку приедут блогеры из Красноярского края, Республики Марий Эл, Воронежской и Московской областей и Москвы . Они пробудут здесь неделю со 2 по 9 сентября. Одна из «остановок » проекта будет в Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова.

4 сентября в 15:00 здесь состоится круглый стол посвященный теме этнокультурной журналистике в новых медиа.

Модератор круглого стола - Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики, блогер-миллионник, главный редактор портала «Национальный акцент», член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям – расскажет о собственном опыте работы в новых медиа и раскроет секреты привлечения аудитории.

«Мы вместе с коллегами делаем хорошее и важное дело: занимаемся просвещением на понятном и интересном для молодежи языке. Это очень непросто – рассказывать об истории и самобытности регионов так, чтобы заинтересовать современных молодых людей. Когда-то я уже снимала на Камчатке, забиралась в очень интересные локации, сама была в восторге, но у аудитории эти ролики "не зашли". С той поры мы нашли работающие рецепты, готовы ими поделится с коллегами на круглом столе, который состоится 4 сентября, — рассказывает президент Гильдии межэтнической журналистики, «лицо» канала «Национальный акцент» Маргарита Лянге.

Организаторы встречи ждут всех, кому интересна тема экологического и этнотуризма, народной культуры, рассказа о национально-культурных проектов в социальных сетях.