Воссоздать подлинный интерьер собираются в доме 13 на улице Красинцев в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском продолжается реставрация одного из самых значимых объектов в программе восстановления культурного и исторического наследия столицы Камчатки – дома 13 по улице Красинцев. Работы проводит ООО «НИВАД» – компания из Санкт-Петербурга, с которой заключен муниципальный контракт.

«Этот объект является уникальным, как со стороны строительных материалов, которые здесь используются, так и истории. Он очень тесно связан с Санкт-Петербургом, несмотря на то что находится на Камчатке, потому что архитектор, который проектировал этот дом, также работал и в Ленинградской области. Но, к сожалению, дома в Ленинградской области не сохранились, а у вас они сохранились. Материалы, которые здесь используются, - привозные. Это американская сосна исполинских размеров - брус размером 36 см. Такое не купишь в магазине сегодня. Объект неплохо сохранился. Он пострадал в тех местах, где были допущены ошибки в процессе строительства и эксплуатации. Основная наша задача – сохранить максимум подлинного из того, что здесь есть. Конечно, мы стараемся сделать так, чтобы объект простоял еще как минимум сто лет», - рассказал руководитель ООО «НИВАД» Иван Дубинин.

Отметим, что в ходе выполнения работ пришлось изменить некоторые решения, которые ранее принял проектировщик этого объекта, что вызвало перенос сроков выполнения работ.

«По первоначальному графику было два этапа, первый – до 15 августа, второй – до 14 сентября. Но ввиду того, что в процессе производства работ были выявлены недостатки проекта относительно технологического присоединения объекта, - размещение сетей водоотведения, электрических сетей, тепловых сетей, - потребовалось дополнительно внести изменения в проектную документацию и пройти государственную экспертизу в рамках экспертного сопровождения. К сожалению, получилось, что высотные отметки по сетям водоотведения – выше отметки ввода в здание, поэтому необходимо было корректировать и выполнить работы, соответственно, по заглублению сети канализации. В настоящий момент эти работы выполняются. И ещё дополнительно у нас выявились работы по выносу электрического кабеля, который питает Красинцев, 19. По всем этим работам сейчас проектная документация подготовлена, будем загружать на платформу Госэкспертизы», - разъяснил начальник МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» Владимир Ветчинкин.

Представитель подрядчика, в свою очередь, отметил, что законодательство в сфере сохранения объектов культурного наследия не позволяет с лёгкостью менять проектные решения. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе администрации Петропавловска.

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