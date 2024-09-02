«Традиции предков в Новый век» — Камчатка празднует!

Участниками проекта «Традиции предков в Новый век» станут представители этнокультуры КМНС Камчатского края, а также гости из Москвы, Магаданской области, Республики Саха (Якутия), Марий Эл и Китая, сообщили в камчатском Центре народного творчества.

«В Камчатском Центре народного творчества готовятся к проведению VII Межрегиональному фестивалю творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники-2024», фестивалю ремесел «Мастера земли Уйкоаль», конкурсу «Сила традиций», а также ительменскому обрядовому празднику «Алхалалалай». Выставка «Хранители северных традиций» в рамках фестиваля «Мастера земли Уйкоаль» будет работать с 3 сентября по 13 октября 2024 года в Камчатском краевом художественном музее», — рассказали организаторы этнокультурного проекта.