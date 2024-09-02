Ещё одно тело обнаружили спасатели на месте крушения Ми-8Т на Камчатке

На Камчатке спасатели МЧС России обнаружили ещё одно тело на месте крушения вертолёта Ми-8Т. Поиски четырёх человек и чёрного ящика продолжаются. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю. Там добавили, то поисковые работы в районе горного массива Вачкажец возобновили сегодня утром, 2 сентября.

Раннее уже были найдены 17 тел. По предварительным данным, на борту находились 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа.

Обстоятельства крушения вертолёта устанавливает Дальневосточная транспортная прокуратура. Для координации действий правоохранительных и контролирующих органов на место происшествия вылетел камчатский транспортный прокурор Иван Нецвет.

Губернатор Владимир Солодов объявил 3 сентября днём траура на Камчатке.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелёт с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. Трагедия произошла 31 августа.

На базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю работает «горячая линия», номер телефона: 8 (4152) 30-10-99.