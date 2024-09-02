Как кожа человека сигнализирует о проблемах со здоровьем — рассказывают врачи

Сыпь является симптомом многих заболеваний, как кожных, так и связанных с другими органами. Высыпания могут быть следствием аллергии, стресса, патологии ЖКТ и даже онкологического заболевания. Если сыпь ярко окрашена и не проходит более 48 часов, не откладывайте визит к врачу.

Бородавки вызваны различными штаммами вируса папилломы человека. Он передается от человека к человеку, поэтому при обнаружении папиллом или кондилом на любой части тела стоит записаться к дерматологу или дерматовенерологу.



Шелушение - вроде безобидный симптом, но может быть опасным сигналом. Если оно сопровождается длительным зудом, покраснением и сильной сухостью, лучше обратиться к врачу. Если же шелушение стало реакцией кожи на мороз, солнце или ветер, то следует тщательнее защищать кожу и использовать специальные крема.



Изменение цвета кожи после загара или пилинга вполне объяснимо, но если вы обнаружили на теле или лице внезапно появившиеся пятна - это повод обратиться к врачу. Красные пятна могут сигнализировать об острой аллергии или заболеваниях ЖКТ, пожелтение кожных покровов - один из симптомов гепатита В и С, темные пятна могут говорить о некротических процессах.