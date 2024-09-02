Новые автомобили доставят камчатским военнослужащим 4-го мотострелкового батальона

На приём к руководителю Администрации губернатора Камчатского края Сергею Меркулову обратилась жена одного военнослужащего Мария Минервина с просьбой помочь камчатским бойцам, которые находятся в составе 4-го мотострелкового батальона, в приобретении для них автомобилей и средств тактической медицины.

«Камчатка своих не бросает. Мы помогаем всем нашим ребятам, поэтому всё необходимое им будет доставлено. Так для камчатских военнослужащих, находящихся в составе 4-го мотострелкового батальона, будут закуплены автомобили “Буханка” и тактическая медицина. Отмечу, что заявки мы обрабатываем в максимально сжатые сроки, чтобы камчатские ребята получали своевременно необходимое им оборудование и средства для выполнения поставленных задач. Поэтому груз доставим в ближайшее время», — сказал Сергей Меркулов.

Мария Миневрина сообщила, что на приём к Сергею Меркулову она обратилась по просьбе камчатских бойцов.

«Я обращалась к командованию, чтобы узнать, какая помощь нужна нашим бойцам, находящимся в мотострелковом батальоне. Общалась с начальником штаба батальона и мне дали список необходимых вещей и техники. Сергей Васильевич сказал, что моя просьба будет выполнена и в ближайшее время для военнослужащих будут приобретены три “буханки” и доставлены на фронт. Также правительство готово оказать помощь в приобретении других средств и оборудования для военнослужащих», — рассказала жена военнослужащего.

Руководитель Администрации губернатора также отметил, что для краевого правительства большую роль играет помощь не только военнослужащим, но и членам их семей. Они всегда могут обратиться в региональный филиал фонда «Защитники Отечества».

«Это якорная организация, на которой замыкаются все службы региона и оказывают ей содействие в обеспечении мерами поддержки, которые Камчатский край предоставляет военнослужащим, находящимся в зоне СВО и членами их семей. Напомню, что по поручению Владимира Солодова в крае утверждён “социальный стандарт”, согласно которому им оказывается необходимая поддержка», — добавил Сергей Меркулов.

Добавим, на сегодня участились случаи мошенничества, когда различные организации связываются с семьями военнослужащих, узнают информацию о бойцах, их местонахождении, добиваются перевода от граждан средств на различные счета, обманывая, что они будут направлены на помощь военнослужащим. В этой связи взаимодействие нужно вести только с официальными структурами и организациями, такими как Фонд «Защитники Отечества».

Филиал фонда «Защитники Отечества» находится в Петропавловске-Камчатском по адресу: ул. Топоркова, д. 6/1. Получить необходимую информацию жители полуострова могут по номерам телефонов фонда 8 (4152) 20-15-56 и +7-914-020-54-18.