Педагоги и ученики камчатского предуниверсария получили от Ирины Яровой поздравление с началом учебного года

1 сентября – особенный праздник знаний. Очень рада, что моя родная школа № 33 вновь открывает свои гостеприимные двери предуниверсария.

Дорогие ребята, вы выбрали для себя особый путь и особую миссию, наполненную служением и милосердием, требующую высочайшего профессионализма и сопричастности. Ваши учителя - удивительные люди, которые помогут вам соприкоснуться с миром медицины, поверить в свои силы, обрести особую жизненную перспективу.



Желаю отличных и хороших отметок, вдумчивого отношения на каждом занятии, уважения к знаниям и к ценности выбранного пути!



От всего сердца желаю вам, дорогие учителя, пытливых и неравнодушных детских глаз, и, конечно, гордости за своих учеников! В добрый путь!



С уважением, вице-спикер

Государственной Думы России

Ирина Яровая