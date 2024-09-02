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  4. Педагоги и ученики камчатского предуниверсария получили от Ирины Яровой поздравление с началом учебного года

Педагоги и ученики камчатского предуниверсария получили от Ирины Яровой поздравление с началом учебного года

15:55
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Педагоги и ученики камчатского предуниверсария получили от Ирины Яровой поздравление с началом учебного года

1 сентября – особенный праздник знаний. Очень рада, что моя родная школа № 33 вновь открывает свои гостеприимные двери предуниверсария.

Дорогие ребята, вы выбрали для себя особый путь и особую миссию, наполненную служением и милосердием, требующую высочайшего профессионализма и сопричастности. Ваши учителя - удивительные люди, которые помогут вам соприкоснуться с миром медицины, поверить в свои силы, обрести особую жизненную перспективу.

Желаю отличных и хороших отметок, вдумчивого отношения на каждом занятии, уважения к знаниям и к ценности выбранного пути!

От всего сердца желаю вам, дорогие учителя, пытливых и неравнодушных детских глаз, и, конечно, гордости за своих учеников! В добрый путь!

С уважением, вице-спикер
Государственной Думы России
Ирина Яровая

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