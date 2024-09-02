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  4. Как  выявляются заболевания кожи — медики рассказывают

Как  выявляются заболевания кожи — медики рассказывают

16:20
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Как  выявляются заболевания кожи — медики рассказывают

Многие болезни самостоятельны, часть является симптомами других заболеваний организма, например, сыпь может быть признаком заболевания печени.

Методы диагностики опухолей кожного покрова включают анализ истории заболевания пациента и семейного анамнеза, полное физикальное обследование, методы визуализации, биохимические и иммунологические исследования, гистологическое исследование биоптата и ткани и лабораторные исследования.
Информирование пациентов и проактивный полный осмотр кожного покрова врачом имеют первостепенное значение для выявления злокачественных новообразований кожи на ранних стадиях.

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