Поисково-спасательная операция завершилась на месте крушения Ми-8Т на Камчатке

На Камчатке завершена поисково-спасательная операция на месте крушения вертолёта Ми-8Т в Елизовском районе Вачкажец. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал Сергей Лебедев, министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.

«Через полчаса вертолет МЧС России заберёт спасателей с места крушения Ми-8 АК "Витязь-Аэро". Обнаружены и переданы органам СМЭ все тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена. Ещё раз благодарю всех, кто принимал участие в поисково-спасательной операции. Всех. Спасателей, лётчиков, волонтёров, вездеходчиков. Спасибо, коллеги. Камчатка - единая и дружная семья. И сегодня в нашей семье горе. Искренне соболезную родственникам погибших. Разделяю горечь утраты. Царство небесное всем погибшим. Берегите себя», - написал Сергей Лебедев.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», вертолёт Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелёт с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. Обломки воздушного судна нашли на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз МИ-8 выходил на связь. На борту вертолёта было 22 человека.

3 сентября на Камчатке объявили днём траура. Крушение вертолёта расследуют Межгосударственный авиационный комитет, транспортная прокуратура и следственный комитет.

На базе телефона доверия Главного управления МЧС России по Камчатскому краю работает «горячая линия», номер телефона: 8 (4152) 30-10-99.