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  4. Министерство рыбного хозяйства на Камчатке проведет прием граждан

Министерство рыбного хозяйства на Камчатке проведет прием граждан

17:20
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Министерство рыбного хозяйства на Камчатке проведет прием граждан

Министерство рыбного хозяйства Камчатского края в сентябре проведет прием граждан, сообщили в Минрыбхозе через свой телеграм-канал.

График приема:

4 сентября 14:00 – 15:00, ул. Ленинская, 18, приемная Единой России.

10 сентября 10:30 – 12:00, площадь Ленина,1, здание правительства, единая приемная граждан.

12 сентября 10:30 – 12:00, площадь Ленина, 1, здание правительства, каб. 220, Единый день приема граждан.

17 сентября 11:00 – 12:00, Мильковский муниципальный округ в режиме ВКС.

19 сентября 14:00 – 15:00, площадь Ленина, 1, здание правительства, каб. 220.

Обратиться можно с вопросами о любительском и традиционном рыболовстве, о сохранении водных биологических ресурсов, а также о промышленной политике в части рыбной промышленности.

Запись на прием по номеру: +7 (4152) 42-10-37 или через форму для записи. (https://clck.ru/34JEGB)

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