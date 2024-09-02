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Видео-вопрос губернатору на Прямой линии сможет задать каждый житель Камчатки

17:35
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Видео-вопрос губернатору на Прямой линии сможет задать каждый житель Камчатки

Жители Камчатки могут задать видео-вопрос губернатору Камчатского края Владимиру Солодову на Прямой линии.

Десять лучших вопросов определят посетители сайта прямым голосованием. Лидеры будут приглашены в студию 12 сентября.
Ваш вопрос губернатору Камчатского края вы можете также направить в чат-бот. Вопрос можно сформулировать в виде текста, а также в формате видео.

Напомним, что Владимир Солодов пообщается с жителями региона в эфире Прямой линии,чтобы обсудить ключевые для региона направления: медицина, благоустройство, дороги, строительство, образование. Одной из важнейших тем для разговора станет специальная военная операция.

Трансляцию можно будет посмотреть на rutube-канале правительства Камчатского края, канале Информационного агентства «Камчатка», федеральном канале «Россия24», а также на региональных телеканалах — «41 регион» и «Камчатка-1».

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