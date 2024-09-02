Сенатор Борис Невзоров поощрил победителей конкурса «Портрет твоего края»

Директор СШ № 27 Галина Дышлевская вручила Благодарственное письмо сенатора Российской Федерации Бориса Невзорова победителю Восьмой Всероссийской детской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края» Даниилу Чеботарь, ученику 7 «К» класса.

Даниил стал одним из победителей в номинации «Скажи спасибо!».



Справочно.

Творческая школа-конкурс проводится ежегодно для детей от 7 до 18 лет при активной поддержке Совета Федерации. Мероприятие проходит на платформе сообщества «Живые города», в нем принимают участие школьники из разных регионов страны. Ребята представляют на конкурс очерки и эссе по нескольким номинациям, среди которых «Портрет твоего края», «Скажи спасибо!», «Одна победа, как одна любовь, единое народное усилье» и другие.



Среди 762 победителей Восьмой школы-конкурса 2024 года из 66 субъектов России - 16 детей из Камчатского края.