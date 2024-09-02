В столице Камчатки отметили День знаний

В Петропавловске-Камчатском сегодня, 2 сентября, отметили День знаний. Традиционно в образовательных учреждениях прошли праздничные линейки и классные часы. Торжества начались с поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнения Государственного гимна Российской Федерации.

Почётными гостями во всех школах стали участники специальной военной операции.

В ходе линеек чествовали отличников учёбы, победителей, призёров предметных олимпиад, спортивных соревнований. Им вручили премии и благодарности от имени главы Петропавловска-Камчатского Константина Брызгина за особые достижения в учёбе и внеурочной деятельности.

Премиями главы отметили 250 учащихся школ и 60 воспитанников учреждений дополнительного образования города. Награды вручены за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой и инновационной деятельности. Обладателями премий Главы города за высокие достижения в исследовательской и проектной деятельности стали 26 школьников. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе администрации Петропавловска.

Как отметила директор гимназии № 39 Светлана Каурцева, нынешний учебный год – особенный для детей, их родителей и педагогов, так как он начался в Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

«Это важный год, потому что мы становимся единым целым с семьями наших учеников. Совместные мероприятия, которые запланированы на этот год, будут обязательно продолжены, и это не только родительские собрания. Речь идет о разных активностях, куда мы обязательно привлекаем наших родителей. Они и так всегда рядом с нами, за что мы им очень благодарны. Но именно в этом году их поддержка особенно значима для каждого из нас», - сказала директор школы.

Добавим, что в 2024-2025 учебном году свои двери открыли 35 школ Петропавловска. С завтрашнего дня к занятиям приступят более 20 тысяч детей. Впервые за парты сядут около 2 тысяч первоклассников.

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