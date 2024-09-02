Чесотка и ее осложнения — медицинский ликбез

Чесотка или, по-научному скабиес, - распространённое заразное заболевание кожи. В последнее десятилетие в России заболеваемость чесоткой официально держится на уровне 18–45 случаев на 100 тысяч человек.

Причина болезни - чесоточный клещ Sarcoptes scabiei, который питается чешуйками отмершей кожи. Большую часть жизни он проводит в коже, а на поверхности появляется только для спаривания.

Клещ быстро погибает во внешней среде: он неспособен поглощать воду из воздуха, поэтому умирает от дефицита влаги; для паразита губительна температура выше 55 градусов.



Осложнения чесотки возникают примерно у 50% пациентов. Они проявляются дерматитом (воспалением кожи с покраснением, жжением, покалыванием, зудом, отёком); вторичной пиодермией (гнойно-воспалительным заболеванием из-за бактерий); микробной экземой (аллергическим воспалением кожи, вызванным микробами).