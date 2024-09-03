Родственники погибших в авиакатастрофе на Камчатке получат по 300 тысяч рублей

На каждого погибшего в авиакатастрофе на Камчатке родственникам выплатят по 300 тысяч рублей. Выплаты произведут по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«Мы понимаем, что сейчас семьям предстоят определённые затраты, поэтому принято решение о том, что семьям погибших будет выделено по 300 тысяч рублей на каждого погибшего из краевого бюджета. Владимир Солодов поставил задачу, чтобы эти средства были выделены максимально оперативно. Эту работу мы организуем по прибытии родственников погибших, будут собраны необходимые заявления в гостинице, где они будут находиться, также будет организовано всё необходимое взаимодействие», - сообщила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Зампред добавила, что все, находившиеся в вертолёте МИ-8 были застрахованы и их родственники получат дополнительные средства.

«Страховые выплаты составят 2 млн рублей за каждого пассажира. Авиакомпания дополнительно выплатит компенсацию в размере одного миллиона рублей каждой семье погибшего», - сказал генеральный директор компании «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин.

Напомним, вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку в селе Николаевка. В назначенное время экипаж не вышел на связь. В результате проведения поисковой операции обломки были обнаружены на высоте 900 метров вблизи места, где борт в последний раз выходил на связь. На борту находилось 22 человека.

Добавим, губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 3 сентября 2024 года днём траура в регионе в связи с крушением вертолета, которое произошло вблизи села Николаевка 31 августа.