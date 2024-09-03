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Православные Камчатки ждут прибытия иконы Казанская Божией Матери

11:59
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Православные Камчатки ждут прибытия иконы Казанская Божией Матери

Казанская икона Божией Матери прибудет на Камчатку и пробудет здесь 6 по 9 сентября. Во всех епархиях Русской Православной Церкви, принимающих святыню, организуются молебные пения о Победе, а также крестные ходы с чудотворным образом.

«Как и в 2023 году, когда в ходе первого Всероссийского молебна о Победе во все регионы нашей страны были принесены мощи Святого великомученика Георгия Победоносца, сотни тысяч верующих поклонились Казанской иконе и помолились Пресвятой Богородице о наших сражающихся бойцах и их скорейшем победоносном возвращении домой», — сообщили в камчатской епархии.

Организатором Всероссийского молебна о Победе – общероссийского принесения Казанской иконы Божией Матери – по благословению Святейшего Патриарха Кирилла выступает Комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного Русского Народного Собора и Фонда Царьград.

График пребывания иконы в храмах смотрите по ссылке: https://pravkamchatka.ru/pribytie-kazanskoj-ikony-bozhiej-materi-na-kamchatku/


Московский список Казанской иконы Божией Матери – икона Русских Побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году.

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