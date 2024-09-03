Завершена поисково-спасательная операция по упавшему на Камчатке вертолету Ми-8

Завершилась операция по поиску пропавшего со связи на Камчатке вертолета Ми-8, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Как стало известно информагентству «Камчатка», штаб по вопросам ликвидации последствий крушения воздушного судна продолжает работу.

Губернатор полуострова Владимир Солодов отметил профессионализм спасателей, которые были вовлечены в работу.

«Более 100 человек и по линии ГУ МЧС России по Камчатскому краю и краевых спасателей. Большое количество волонтеров было задействовано. Катастрофа касается всех жителей, потому что перемещение воздушным транспортом является повседневной необходимостью для жителей Камчатского края для перемещения в труднодоступные поселки края. Нам крайне важно разобраться в причинах и в тех действиях, которые позволят нам обеспечивать непрерывную транспортирую доступность жителей региона. И принять все меры для не повторения таких трагедий», – сказано в его сообщении.

Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев, поисковая операция завершена. Все фрагменты тел погибших доставлены в судебно-медицинскую экспертизу.

«Мы связались с нашими коллегами из Петропавловск-Камчатского городского округа, имеющих технику для перевозки тел. Машины были оперативно направлены в расположение авиакомпании Витязь-Аэро. Тела были и доставлены в судебно-медицинскую экспертизу. Сотрудники УВД оказали содействие в отцеплении места выгрузки. Фрагменты тел доставлены в СМЭ, то есть на сегодняшний момент эта часть операции завершена полностью», –сказал Сергей Лебедев.

В ближайшее время на Камчатку прибудут родственники погибших для опознания тел. Людям будут предоставлены выплаты, а также помощь клинических психологов.

Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку в селе Николаевка. В назначенное время экипаж не вышел на связь. В результате проведения поисковой операции обломки были обнаружены на высоте 900 метров вблизи места, где борт в последний раз выходил на связь. На борту находилось 22 человека, все люди погибли.

Владимир Солодов объявил 3 сентября днём траура в регионе в связи с крушением вертолета, которое произошло вблизи села Николаевка 31 августа.